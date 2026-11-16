Vislink Technologies legte Quartalsergebnis vor

Vislink Technologies gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,30 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,910 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at