12.01.2026 06:31:29
Vislink Technologies zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Vislink Technologies hat sich am 09.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,91 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vislink Technologies -1,220 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 45,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 7,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
