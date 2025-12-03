Vista Aktie
Vista Energy Lands New $12.7 Million Investor as Stock Rallies — Should You Follow?
On November 14, asset manager VR Advisory Services disclosed a new position in Vista Energy (NYSE:VIST), acquiring 368,652 shares valued at approximately $12.7 million.According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission dated November 14, VR Advisory Services initiated a new position in Vista Energy (NYSE:VIST) during the third quarter. The fund reported owning 368,652 shares with a quarter-end market value of $12.7 million. This trade represented 3.1% of the fund’s $412.41 million in reportable U.S. equity holdings.This was a new position for the fund, making up 3.1% of reportable AUM after the third quarterContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
