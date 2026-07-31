Vista Gold: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Vista Gold hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Vista Gold ebenfalls 0,020 USD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at