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13.03.2026 06:31:28
Vista Gold gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Vista Gold hat am 11.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 USD je Aktie gewesen.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,060 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vista Gold ein EPS von 0,090 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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