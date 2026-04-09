Vista Aktie
ISIN: US9283571027
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09.04.2026 21:22:07
Vista Investment Partners Just Bought a New $4.7 Million Stake in Federated Hermes
According to an SEC filing dated April 9, 2026, Vista Investment Partners LLC established a new stake in Federated Hermes (NYSE:FHI), purchasing 87,729 shares during the first quarter. The estimated value of the purchase was approximately $4.7 million, based on the average closing price during the quarter. The position's quarter-end value was roughly $5.0 million, reflecting both the acquisition and price appreciation since the purchase.Federated Hermes, Inc. is an asset management firm with a diversified product suite and a broad client base spanning individual and institutional investors.Opening a brand-new position -- rather than simply adding to an existing one -- tends to carry a bit more signal than a routine quarterly adjustment. Vista Investment Partners made its bet on Federated Hermes in Q1 2026, buying the stock after shares had already surged more than 25% in 2025 to new all-time highs.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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