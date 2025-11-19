Vista Land Lifescapes öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Vista Land Lifescapes präsentierte in der am 17.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 PHP gegenüber 0,180 PHP im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 8,81 Milliarden PHP, gegenüber 8,87 Milliarden PHP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,68 Prozent präsentiert.

