28.10.2026 06:31:29

Vista Land Lifescapes verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Vista Land Lifescapes veröffentlichte am 26.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Vista Land Lifescapes vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,47 PHP. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 PHP je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 5,37 Milliarden PHP, gegenüber 7,13 Milliarden PHP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 24,73 Prozent präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,200 PHP beziffert. Im Vorjahr hatten 0,640 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Vista Land Lifescapes 33,77 Milliarden PHP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,33 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 34,93 Milliarden PHP umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at

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