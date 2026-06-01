Vista Pharmaceuticals präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Vista Pharmaceuticals hat am 29.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,91 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vista Pharmaceuticals ein EPS von -0,790 INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 1,960 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,790 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 46,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 100,75 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 53,99 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at