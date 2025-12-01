VistaGen Therapeutics Aktie
WKN DE: A2AJU8 / ISIN: US92840H2022
|
01.12.2025 15:11:43
Vistagen Names Nick Tressler CFO
(RTTNews) - South San Francisco-based late clinical-stage biopharma company Vistagen Therapeutics, Inc. (VTGN) Monday announced the appointment of Nick Tressler as Chief Financial Officer.
Tressler has been serving as CFO of Dynex Technologies. He has more than 20 years of experience in the life sciences industry.
Further, Vistagen said its board granted Tressler an incentive option to purchase up to an aggregate of 150,000 shares of its common stock.
