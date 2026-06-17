VistaGen Therapeutics präsentierte Quartalsergebnisse

VistaGen Therapeutics präsentierte am 15.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,830 USD. Im Vorjahr hatten -1,670 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat VistaGen Therapeutics im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 159,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,27 Millionen USD. Im Vorjahr waren 0,49 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at