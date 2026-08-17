VistaGen Therapeutics präsentierte Quartalsergebnisse

VistaGen Therapeutics hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,30 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat VistaGen Therapeutics 1,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 516,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at