VistaGen Therapeutics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

VistaGen Therapeutics hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

VistaGen Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,540 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 46,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,3 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at