22.02.2026 22:05:47
Vistance Networks Stock Up 250%. Here's Why a $40 Million Position Signals a Post-Divestiture Bet
On February 17, 2026, Newtyn Management bought 1.6 million shares of Vistance Networks (NASDAQ:VISN) in the fourth quarter.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 17, 2026, Newtyn Management bought 1.6 million shares of Vistance Networks in the fourth quarter. The quarter-end position value was $40.23 million, up from $9.29 million in the previous quarter.Vistance Networks is a leading provider of communications infrastructure solutions with a global presence and a diversified product portfolio. The company leverages its scale and engineering expertise to serve critical connectivity needs across telecommunications, data centers, and enterprise networks. Its integrated approach and broad customer base support its competitive positioning in the communications equipment industry.
