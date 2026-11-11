Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
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11.11.2026 13:01:32
Visteon, SHINRY und Infineon entwickeln gemeinsam richtungsweisenden einstufigen Onboard-Charger mit GaN-BDS-Technologie
München, 11. November 2026 Visteon Corporation und SHINRY Technologies Co. Ltd. entwickeln über ihr Joint Venture Visteon-Shinry Power Electronics LLC (VSPE) gemeinsam mit der Infineon Technologies AG, dem weltweiten Marktführer für Leistungs- und Automotive-Halbleiter, einen einstufigen Onboard Charger (OBC) für Elektrofahrzeuge. Dieser bringt die fortschrittliche Wandler-Topologie, eine proprietäre Regelungsstrategie und die Systemintegrationskompetenz von VSPE mit den monolithischen bidirektionalen Galliumnitrid-Schaltern (GaN BDS) von Infineon zusammen. Die Lösung ist auf hohe Effizienz und Zuverlässigkeit ausgelegt und reduziert zugleich Baugröße, Komplexität und Kosten gegenüber herkömmlichen Konzepten. Die Unternehmen gaben ihre Zusammenarbeit im Rahmen der Fachmesse electronica in München bekannt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
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