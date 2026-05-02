People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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02.05.2026 22:12:01
Visteon's Chief People Officer Sold Over 4,000 Company Shares. Here's What That Means for Investors.
Kristin Trecker, Senior Vice President and Chief People Officer at Visteon (NASDAQ:VC), reported the direct sale of 4,259 shares in multiple open-market transactions on April 27 and April 28, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction and post-transaction values based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($111.91).* 1-year performance calculated using April 28th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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