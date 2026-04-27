Vistin Pharma ASA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Vistin Pharma ASA präsentierte am 24.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,48 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,490 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 112,2 Millionen NOK – das entspricht einem Abschlag von 2,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 115,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at