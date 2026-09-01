Vistra Aktie
ISIN: AR0659507682
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01.09.2026 05:18:00
Vistra CEO James Burke Buys 2,000 Shares After 29% Stock Decline
James A. Burke, President and Chief Executive Officer, reported an indirect purchase of 2,000 shares of Vistra Corp. (NYSE:VST) on August 24, 2026 according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($135.00); post-transaction value based on August 24, 2026 market close ($135.66).Vistra Corp. is a substantial independent power producer and retail electricity supplier with a market cap of $45.9 billion. The company leverages its integrated platform spanning generation and retail distribution to capture value across the electricity supply chain, maintaining a significant operational footprint.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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