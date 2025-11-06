Vistra Energy Aktie
WKN DE: A2DJE5 / ISIN: US92840M1027
|
06.11.2025 13:13:10
Vistra Corp. Reveals Decline In Q3 Income
(RTTNews) - Vistra Corp. (VST) announced earnings for its third quarter that Dropped from the same period last year
The company's earnings totaled $604 million. This compares with $1.840 billion last year.
The company's revenue for the period fell 20.9% to $4.971 billion from $6.288 billion last year.
Vistra Corp. earnings at glance (GAAP):
-Earnings: $604 Mln. vs. $1.840 Bln. last year. -Revenue: $4.971 Bln vs. $6.288 Bln last year.
