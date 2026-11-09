Vistra Energy legte Quartalsergebnis vor

Vistra Energy stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 3,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vistra Energy 1,75 USD je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,08 Prozent auf 6,35 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,92 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at