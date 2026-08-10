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10.08.2026 06:31:29
Vistra Energy: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Vistra Energy äußerte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 0,77 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,810 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,57 Prozent auf 4,02 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Vistra Energy 4,08 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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