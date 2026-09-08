Vistra Aktie
ISIN: AR0659507682
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08.09.2026 20:30:00
Vistra Is Down 30% From Its High. Here's What I'd Do Now.
Vistra's (NYSE: VST) stock closed at a record high of $217.02 per share on Sept. 22, 2025. That marked a whopping 556% gain over its previous two years, and was largely driven by the explosive growth of the power-hungry cloud infrastructure and AI markets.
But as of this writing, the power generation and retail electricity provider's stock trades at about $154. Let's see why it pulled back nearly 30% -- and if it's worth buying right now.
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|Vistra Corp Cert Deposito Arg Repr 0.03846153 Shs
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