Vistra(NYSE:VST), the largest competitive power producer in America, reached a record high of $217.02 per share on Sept. 22, 2025, marking a 556% gain over its previous two years. The rapid expansion of the power-hungry data center market fueled most of that growth.

But today, Vistra's stock trades at just $128 per share. Let's see what caused that 41% drop, and whether it's still a good long-term play in the AI infrastructure and electrification markets.

Image source: Getty Images.

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