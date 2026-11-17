Vistra Aktie
ISIN: AR0659507682
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17.11.2026 20:02:02
Vistra Is Down 41% From Its High. History Suggests This Is What Happens Next.
Vistra(NYSE:VST), the largest competitive power producer in America, reached a record high of $217.02 per share on Sept. 22, 2025, marking a 556% gain over its previous two years. The rapid expansion of the power-hungry data center market fueled most of that growth.
But today, Vistra's stock trades at just $128 per share. Let's see what caused that 41% drop, and whether it's still a good long-term play in the AI infrastructure and electrification markets.
Image source: Getty Images.
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