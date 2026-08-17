Vistra Aktie
ISIN: AR0659507682
|
17.08.2026 19:15:00
Vistra Is Under $150. Here's Why I Think It Won't Stay That Way.
Vistra's (NYSE: VST) stock has surged in recent years as energy demand has exploded, powered by artificial intelligence (AI) data centers. However, shares of the power generation company have cooled down this year amid concerns about pushback on behind-the-meter deals with hyperscalers, and it's now down 32% from its peak. Here's why I don't think Vistra shares will stay under $150 for long.Vistra operates as an independent power producer, meaning it sells its energy capacity into the wholesale power markets or through long-term agreements.Earlier this year, Vistra signed a major 20-year Power Purchase Agreement (PPA) with Meta Platforms to supply 2,609 megawatts (MW) of carbon-free nuclear energy and to uprate capacity at its nuclear sites in the PJM region. It also locked in a similar agreement with Amazon Web Services.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vistra Corp Cert Deposito Arg Repr 0.03846153 Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Vistra Corp Cert Deposito Arg Repr 0.03846153 Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Vistra Corp Cert Deposito Arg Repr 0.03846153 Shs
|8 925,00
|-0,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit Verlusten -- ATX geht tiefer aus dem Handel -- DAX letztlich im Minus -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigte sich im Montagshandel schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Verluste. Auch an der Wall Street geht es abwärts. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.