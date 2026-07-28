Vistra Aktie
ISIN: AR0659507682
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28.07.2026 12:46:00
Vistra Is Up 720% in 5 Years. Is There Still Time to Buy This AI "Picks and Shovels" Stock?
When a stock surges more than eightfold in just five years, it's understandable that some investors wonder if they've missed the party. When the name in question is a utility stock, that wonderment is probably heightened because "conventional wisdom" says utility stocks aren't supposed to notch gains like that.But that's exactly what Vistra (NYSE: VST) did. Proving that the artificial intelligence (AI) trade often acts as a rising tide that lifts even boring boats, Vistra is up a staggering 720% over the past five years. Nearly all of that bullishness was accrued before the start of 2026. This year, Vistra stock is down about 3% amid a somewhat volatile half-year of trading.This utility stock has been fueled by the AI boom. It may have more upside ahead. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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