Vistra Energy Aktie
WKN DE: A2DJE5 / ISIN: US92840M1027
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07.05.2026 13:29:05
Vistra Swings To Profit In Q1, Reaffirms FY26 Outlook
(RTTNews) - Thursday, Vistra Corp. (VST) announced its first-quarter financial results, reporting a net income of $1.029 billion compared with a net loss of $268 million in the prior year, driven by strong revenue growth.
Operating revenues totaled $5.640 billion, up from last year's $3.933 billion.
The company reaffirmed its ongoing operations adjusted EBITDA in the range of $6,800 - $7,600 million for the full year 2026.
In the pre-market hours, VST is trading at $164.00, up 3.64 percent on the New York Stock Exchange.
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