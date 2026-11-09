Vistra verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Vistra hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,13 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,92 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,35 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at