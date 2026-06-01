Vistra Aktie
ISIN: AR0659507682
|
01.06.2026 23:16:49
Vistra vs. Constellation Energy: The Big Revenue Face-Off
Vistra (NYSE:VST) primarily generates revenue by operating as an integrated retail electricity and power generation business serving residential and commercial customers.It achieved investment-grade status with multiple credit rating agencies and reported a net income margin of about 22% for the quarter ended March 31, 2026.Constellation Energy (NASDAQ:CEG) generates and sells electricity, natural gas, and renewable energy to a diverse mix of customers throughout the U.S. It owns the largest nuclear fleet in the U.S.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
|235,90
|3,28%
|Vistra Corp Cert Deposito Arg Repr 0.03846153 Shs
|8 880,00
|-2,79%
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