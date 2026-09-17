Talen Energy Aktie
WKN DE: A14STA / ISIN: US87422J1051
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17.09.2026 03:05:00
Vistra vs. Constellation vs. Talen Energy: Which Nuclear-Heavy Stock Is the Better AI-Power Bet?
Advanced chips from Nvidia and others deliver impressive computing power but also consume massive amounts of electricity. As a result, hyperscalers are searching high and low for reliable power as these data centers come online.
The energy demand boom is coming as nuclear energy makes a major comeback. U.S. policymakers have set a goal of quadrupling the country's nuclear capacity by 2050, creating a potentially significant tailwind for the nuclear sector.
Vistra (NYSE: VST), Constellation Energy (NASDAQ: CEG), and Talen Energy (NASDAQ: TLN) are three companies positioned to benefit from growing power demand. But which stock offers investors the most compelling opportunity today? Let's compare the three companies and find out.
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|Vistra Corp Cert Deposito Arg Repr 0.03846153 Shs
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