Vistula Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Vistula Group lud am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,21 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,200 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 487,7 Millionen PLN ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 444,6 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,410 PLN gegenüber 0,370 PLN im Vorjahr.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Vistula Group mit einem Umsatz von insgesamt 1,50 Milliarden PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,38 Milliarden PLN erwirtschaftet worden waren, um 9,44 Prozent gesteigert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,600 PLN gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 1,49 Milliarden PLN geschätzt.

