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22.05.2026 06:31:29
Vistula Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Vistula Group hat am 21.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 356,5 Millionen PLN, während im Vorjahreszeitraum 293,6 Millionen PLN ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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