Visual Processing Japan vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Visual Processing Japan hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 14,00 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 9,86 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Visual Processing Japan mit einem Umsatz von insgesamt 365,8 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 307,5 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 18,93 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at