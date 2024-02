Visual Studio adds AI-generated Git commits, previews AI chat

Microsoft has made Visual Studio 2022 17.9 generally available, and introduced a preview of Visual Studio 2022 17.10. Visual Studio 17.9 adds AI -generated Git commits and enhances extensibility, while Visual Studio 17.10 brings AI-powered chat into the IDE.Announced February 13, Visual Studio 17.9 can be downloaded from the Visual Studio website. The update features AI-generated Git commit messages using GitHub Copilot. Copilot analyzes the file changes of the commit, provides a summary, and suggests a descriptive message for each change, which you can insert or discard. Note that AI assistance in Visual Studio requires a subscription to GitHub Copilot.To read this article in full, please click here Weiter zum vollständigen Artikel bei The Standard HK Zum vollständigen Artikel