02.02.2026 06:31:29
visumo: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
visumo hat sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 10,35 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 10,31 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 227,1 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 216,9 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.
