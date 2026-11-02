visumo gewährte Anlegern Blick in die Bücher

visumo hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,02 JPY. Im Vorjahresviertel waren 16,89 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 326,0 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 48,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte visumo einen Umsatz von 220,0 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at