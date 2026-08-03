visumo stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

visumo hat sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,87 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 39,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 313,0 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 223,6 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at