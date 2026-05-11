visumo: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

visumo hat am 08.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,71 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,64 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 302,5 Millionen JPY gegenüber 216,8 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 41,82 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 31,83 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 973,16 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 829,12 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at