Vita 34 gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Vita 34 hat am 21.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,060 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent auf 22,8 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at