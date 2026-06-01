Vita 34 stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Vita 34 lud am 29.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,67 Prozent auf 21,5 Millionen EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at