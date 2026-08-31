Vita 34 stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Vita 34 hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,06 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,040 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 21,7 Millionen EUR gegenüber 21,5 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at