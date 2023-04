Vita Cola erzielt bisher bestes Ergebnis

SCHMALKALDEN (dpa-AFX) - Die ostdeutsche Traditionsmarke Vita Cola hat im vergangenen Jahr insgesamt 95,5 Millionen Liter alkoholfreie Erfrischungsgetränke verkauft. Das sei ein Plus von neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr und damit das beste Ergebnis in der mehr als sechzigjährigen Markengeschichte, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Vita Cola ist eine Marke der Thüringer Waldquell Mineralbrunnen GmbH in Schmalkalden.

Besonders erfreulich sei, dass dieses Ergebnis trotz schwieriger Rahmenbedingungen wie hohe Energie- und Rohstoffpreise, wachsende Inflation und die daraus resultierende Konsumzurückhaltung der Verbraucher erzielt werden konnte, teilte das Unternehmen mit.

Nach Unternehmensangaben liegt Vita Cola mit seinem Marktanteil bei Cola in Ostdeutschland auf Rang zwei, in Thüringen gar auf Rang eins. Im Bereich der Limonaden wuchs der Absatz um 5,6 Prozent. Hier liege das Unternehmen in Ostdeutschland ebenfalls auf Rang zwei und sei Marktführer in Thüringen. Deutliche Zuwächse habe das Unternehmen beim Verkauf von Getränken in Glasflaschen erzielt. Der Absatz habe "zweistellig zulegen" können, hieß es.

Die aktuellen Herausforderungen seien auch für Vita Cola nicht einfach, hieß es am Montag. Angesichts gestiegener Preise, insbesondere für Zucker, aber auch für Energie und Transport habe das Unternehmen die Preise zu Jahresbeginn anheben müssen. Dennoch blicke man optimistisch in die Zukunft. "Als regionale Marke ist Vita Cola in Ostdeutschland eine feste Größe", teilte das Unternehmen mit. Die Bekanntheit sei groß und das Sortiment breit. Neben zuckerhaltigen umfasse es auch zuckerfreie Getränke.

Die Thüringer Waldquell Mineralbrunnen GmbH beschäftigt in Schmalkalden in Thüringen mehr als 160 Mitarbeiter. Das Unternehmen gehört zur hessischen Hassia-Gruppe, die Vita Cola auch in Lichtenau in Sachsen, Hecklingen in Sachsen-Anhalt sowie in Bad Doberan in Mecklenburg-Vorpommern abfüllt.

