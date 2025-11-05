Vital Energy: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Vital Energy hat am 03.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Vital Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 25,32 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 5,73 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,36 Prozent zurück. Hier wurden 420,8 Millionen USD gegenüber 459,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at