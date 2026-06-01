Vital Energy: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Vital Energy ließ sich am 29.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Vital Energy die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal hat Vital Energy 3,7 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 37,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,9 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at