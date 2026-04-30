Vital Energy gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Vital Energy hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,12 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2,7 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 52,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,100 CAD gegenüber 0,050 CAD im Vorjahr verkündet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,67 Millionen CAD – eine Minderung um 16,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 18,86 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at