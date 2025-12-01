Vital Energy: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Vital Energy veröffentlichte am 28.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vital Energy in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 20,83 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,4 Millionen CAD im Vergleich zu 4,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at