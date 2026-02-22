Vital Farms Aktie

Vital Farms

WKN DE: A2QAN3 / ISIN: US92847W1036

22.02.2026 06:59:38

Vital Farms Executive Sells 20k Shares Amid Social Media Backlash Surrounding Company

Matthew Ohayer, Executive Chairperson of Vital Farms (NASDAQ:VITL), executed the sale of 20,000 shares in multiple open-market transactions on Feb. 2, 2026, totaling approximately $558,136, according to a SEC Form 4 filing. Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($27.91); post-transaction value based on Feb. 2, 2026 market close ($27.44). Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
