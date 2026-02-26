Vital Signs Aktie
Vital Farms, Inc. Reveals Increase In Q4 Profit
(RTTNews) - Vital Farms, Inc. (VITL) reported a profit for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $16.32 million, or $0.35 per share. This compares with $10.58 million, or $0.23 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 28.7% to $213.55 million from $165.99 million last year.
Vital Farms, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $16.32 Mln. vs. $10.58 Mln. last year. -EPS: $0.35 vs. $0.23 last year. -Revenue: $213.55 Mln vs. $165.99 Mln last year.
