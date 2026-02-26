Vital Signs Aktie

Vital Signs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 880366 / ISIN: US9284691055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.02.2026 13:11:54

Vital Farms, Inc. Reveals Increase In Q4 Profit

(RTTNews) - Vital Farms, Inc. (VITL) reported a profit for its fourth quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line totaled $16.32 million, or $0.35 per share. This compares with $10.58 million, or $0.23 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 28.7% to $213.55 million from $165.99 million last year.

Vital Farms, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $16.32 Mln. vs. $10.58 Mln. last year. -EPS: $0.35 vs. $0.23 last year. -Revenue: $213.55 Mln vs. $165.99 Mln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Vital Signs Inc.

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.