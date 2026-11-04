Vital Farms informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Vital Farms lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Vital Farms vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,15 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,360 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vital Farms in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,43 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 182,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 198,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at