Vital Farms: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Vital Farms gab am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 198,9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vital Farms einen Umsatz von 145,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at