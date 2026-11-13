Vital Infrastructure Property Trust gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Vital Infrastructure Property Trust veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,09 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,060 CAD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vital Infrastructure Property Trust in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 40,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 64,9 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 108,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at